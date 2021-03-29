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В мире     29.03.2021 16:16

Контейнеровоз Ever Given вновь развернуло поперек Суэцкого канала

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Теги:  Суэцкий канал  судоходство 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Контейнеровоз Ever Given течением вновь развернуло поперек Суэцкого канала, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации канала.

При этом, по данным издания, ситуация не такая сложная, как раньше, судно уже вновь поставили в фарватер.

Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 24 марта. В результате движение по каналу было полностью блокировано в обе стороны. Сегодня утром стало известно, что судно удалось снять с мели.

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Карта места

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Теги: 
Суэцкий канал  судоходство 

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