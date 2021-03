29 марта. Mossovetinfo.ru — Контейнеровоз Ever Given течением вновь развернуло поперек Суэцкого канала, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации канала.При этом, по данным издания, ситуация не такая сложная, как раньше, судно уже вновь поставили в фарватер.Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 24 марта. В результате движение по каналу было полностью блокировано в обе стороны. Сегодня утром стало известно , что судно удалось снять с мели.