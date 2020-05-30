27 мая. Mossovetinfo.ru - Американский корабль SpaceX Crew Dragon с двумя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции.



Предполагалось, что астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли стартуют 27 мая в 23:33 по московскому времени, а 28 мая пристыкуются к МКС. Запуск отменили за 16 минут до зажигания - из-за низкой облачности на траектории полета, что не позволяло обеспечить стандарты безопасности.



Подробности о полете SpaceX Crew Dragon