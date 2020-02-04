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В мире     04.02.2020 09:54

Коронавирус. Официальные данные на 4 февраля

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Теги:  коронавирус  эпидемия  статистика 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Уже более 20 тысяч человек во всем мире заражены коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

По данным комиссии, всего в Китае выявлено 20 438 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. А с учетом других стран, общее число заболевших составляет 20 623 человека.

В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения коронавирусом заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238). Случаи заражения помимо Китая зарегистрированы в 23 странах.

В результате заболевания скончались 427 человек. В том числе, зафиксирован второй случай смерти от коронавируса за пределами материкового Китая. В Гонконге в результате заболевания скончался 39-летний мужчина.

По данным Роспотребнадзора, в России за последние сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  эпидемия  статистика 

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