4 февраля. Mossovetinfo.ru – Уже более 20 тысяч человек во всем мире заражены коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
По данным комиссии, всего в Китае выявлено 20 438 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. А с учетом других стран, общее число заболевших составляет 20 623 человека.
В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения коронавирусом заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238). Случаи заражения помимо Китая зарегистрированы в 23 странах.
В результате заболевания скончались 427 человек. В том числе, зафиксирован второй случай смерти от коронавируса за пределами материкового Китая. В Гонконге в результате заболевания скончался 39-летний мужчина.
По данным Роспотребнадзора, в России за последние сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.
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