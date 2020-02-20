20 февраля. Mossovetinfo.ru – 19 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 20 февраля достигло 75 204 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 74 280 человек, и 924 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 25 странах.



В результате заболевания скончались 2009 человек, из них 2006 в Китае и 3 за его пределами.



Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:



Сингапур – 81 человек

Таиланд – 35 человека

Япония – 73 человек

Южная Корея – 51 человек

Малайзия – 22 человек

Вьетнам – 16 человек

Германия – 16 человек

Австралия – 15 человек

США – 15 человек

Франция – 12 человек

Великобритания – 9 человек

ОАЭ – 9 человек

Канада – 8 человек

Филиппины – 3 человека

Индия – 3 человека

Италия – 3 человека

Россия – 2 человека

Испания – 2 человека

Бельгия – 1 человек

Камбоджа – 1 человек

Непал – 1 человек

Финляндия – 1 человек

Шри-Ланка – 1 человек

Швеция – 1 человек

Египет – 1 человек



Кроме того, 542 человека заболели коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.



Ранее власти Китая сообщили, что за последние сутки в материковом Китае зафиксировано резкое падение количества заболеваний коронавирусом.