9 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Также Трамп сообщил, что дополнительные детали встречи президентов России и США будут обнародованы позже.
После сообщения Трампа в 2:10 минут мск 9 августа пресс-служба Кремля на сайте Кремля опубликовала комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске
.
«Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу Президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – 15 августа, в пятницу, на Аляске.
Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», - сообщил Ушаков.
Ушаков отметил, что «Президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса».
Также Ушаков сообщил, что «Президенту США уже передано» приглашение «следующую встречу президентов – Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории».
Ушаков отметил, «что ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься».
7 августа представитель Кремля Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе, отметив, что место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует позже. Тогда же Ушаков, комментируя встречу Путина и специального посланника Президента Соединённых Штатов Америки Стивена Уиткоффа 6 августа в Кремле сказал журналистам, что «вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию
, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы».