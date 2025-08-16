19 августа — Mossovetinfo.ru — Кремль сообщил
что в ходе телефонного разговора между президентами России и США, состоявшемся около полуночи, изучается возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон на прямых переговоров между Москвой и Киевом. В то же время Президент США Дональд Трамп сообщил, что начал подготовку к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
В комментарии помощника Президента России Юрия Ушакова по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, опубликованном на сейте Кремля 19 августа 2025 года в 01:00 мск сообщается, что обсуждалась идея, что «следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон». Отмечается, что «беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер».
«Президент США в свою очередь проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.
В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», - сообщается Кремлем в комментарии помощника президента России Ушакова 19 августа 2025 года в 01:00 мск.
В то же время, после саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, состоявшегося в понедельник в Белом доме, Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп написал в социальных сетях, что обсудил этот вопрос с Путиным во время телефонного разговора на фоне встреч с европейскими лидерами.
«После завершения встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет определено», — написал Трамп. «После этой встречи у нас будет трилат, в который войдут два президента и я. Опять же, это был очень хороший первый шаг к войне, которая длится уже почти четыре года».
Трамп не уточнил, когда именно состоятся эти встречи.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа работает над организацией «беспрецедентной» встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN.
«Мы ещё не достигли этой цели, но именно к ней мы стремимся, и это одна из тем, которые обсуждались сегодня, — как достичь этой цели», — сказал Рубио сегодня вечером в эфире Fox News.
«Уже сам факт того, что Путин говорит: «Конечно, я встречусь с Зеленским», — это уже много, — продолжил он. — Я не говорю, что они выйдут из этой комнаты лучшими друзьями. Я не говорю, что они выйдут из этой комнаты с мирным соглашением, но, думаю, тот факт, что люди теперь разговаривают друг с другом, — это не то, что происходило на протяжении трёх с половиной лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщению CNN от корреспондентов в Белом доме, заявил, что самым важным результатом сегодняшних переговоров в Белом доме стала готовность США работать над содержанием гарантий безопасности для Украины.
«Мы согласовали несколько важных моментов, которые не были столь очевидны несколько дней или недель назад», — сказал Макрон, добавив, что «первым и самым важным» было обязательство США продолжить разработку планов по обеспечению безопасности.
CNN также сообщала, во время встречи с европейской делегацией Трамп прервался, чтобы позвонить Путину и предложить провести прямую встречу с Зеленским, а также потенциальную трёхстороннюю встречу с участием Трампа, которая состоится позже.
«Зеленский на последующей пресс-конференции заявил, что Россия предложила провести двустороннюю встречу с Украиной, а затем трёхстороннюю встречу с участием президента США. Он сказал, что готов к «любому формату» встречи с президентом России, - сообщило CNN.
Фото Белого Дома -- На фотографии, опубликованной Белым домом в своих аккаунтах в соцсетях, президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом России Владимиром Путиным. На фотографии также видны переводчик, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, - комментирует фото CNN.