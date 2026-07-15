Лавров и Рубио на встрече обсудили конфликт на Украине и другие вопросы – МИД РФ

23 июля — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи 23 июля в Маниле «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН с госсекретарем США Марко Рубио рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, заявили в МИД РФ.



«При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение», - говорится в комментарии МИД РФ для СМИ по итогам встречи.



Отмечается, что был проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне, в том числе обстановка в Персидском заливе, возобновление полноценных контактов между ГК «Роскосмос» и НАСА, развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры, нормализация условий функционирования дипломатических миссий России и США.



Также « С.В.Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Президентов В.В.Путина и Д.Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие», - сообщает МИД РФ.



Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.



Фото: МИД РФ