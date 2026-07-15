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В мире
23.07.2026, 10:00
Лавров и Рубио на встрече обсудили конфликт на Украине и другие вопросы – МИД РФ
23 июля — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи 23 июля в Маниле «на полях» ми...
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В мире
17.07.2026, 09:55
Трамп в обращении к нации назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США
17 июля — Mossovetinfo.ru — Обращение президента США Дональда Трампа к нации из Белого дома в четверг вечером анонси...
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В мире
15.07.2026, 18:08
Войска «коалиции желающих» на Украине будут законной военной целью – МИД РФ
15 июля — Mossovetinfo.ru — Размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо, Россия будет рассматривать...