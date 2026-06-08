Лавров напомнил о взаимодействии России и США на критических этапах истории

4 июля — Mossovetinfo.ru — С 250-летием независимости США поздравил американский народ Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте МИД РФ.



«Поздравляю американский народ. Желаю ему мира и благополучия, чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью», - написал министр.



Лавров отметил, что в течение двух с половиной веков США прошли в ускоренном режиме путь, который у других стран занял многие сотни лет и напомнил о взаимодействии России и США на критических этапах истории.



«На критических этапах истории США - в годы борьбы за независимость от британской метрополии и в период Гражданской войны - Россия неизменно оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности. Союзничество наших стран во время Второй мировой войны и ныне служит напоминанием общей решимости противостоять любым проявлениям фашизма, нацизма и идеологии национальной исключительности", - подчеркнул глава МИД РФ.



Также он подчеркнул, что Москва остается верна принципам Устава ООН, которые Россия совместно с США и другими державами-победительницами положила в основу послевоенной системы международных отношений, служащей человечеству правовым и нравственным ориентиром и по сей день и выразил уверенность что «выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем».

