Лавров: Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану, заявил в эксклюзивном интервью RT глава российского МИД Сергей Лавров.



При этом, как отмечает Telegram-канал RT со ссылкой на министра, ситуация между Ираном и США взрывоопасна, Россия готова предложить свои услуги в том, что касается вклада в выполнение договорённости по иранскому вопросу.



«В наших контактах с ними мы просто обсуждаем эту ситуацию. Иран наш близкий партнер, сосед. Нам небезразлично, как будет развиваться ситуация. Тем более, что она взрывоопасна не только в отношении самого Ирана, но и в отношении всего Ближнего и Среднего Востока», — сказал министр в интервью Рику Санчесу ко Дню дипломатического работника.



Также Лавров добавил, что Россия в Анкоридже, по сути, приняла предложения США, но помешала Европа.