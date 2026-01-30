 
Актуальные темы: переговоры
В мире     05.02.2026 08:40

Лавров: Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Лавров  МИД  интервью  Россия  Иран  США  Израиль  конфликт 

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану, заявил в эксклюзивном интервью RT глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом, как отмечает Telegram-канал RT со ссылкой на министра, ситуация между Ираном и США взрывоопасна, Россия готова предложить свои услуги в том, что касается вклада в выполнение договорённости по иранскому вопросу.

«В наших контактах с ними мы просто обсуждаем эту ситуацию. Иран наш близкий партнер, сосед. Нам небезразлично, как будет развиваться ситуация. Тем более, что она взрывоопасна не только в отношении самого Ирана, но и в отношении всего Ближнего и Среднего Востока», — сказал министр в интервью Рику Санчесу ко Дню дипломатического работника.

Также Лавров добавил, что Россия в Анкоридже, по сути, приняла предложения США, но помешала Европа.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Лавров  МИД  интервью  Россия  Иран  США  Израиль  конфликт 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:40 В мире Лавров: Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану

15:38 В мире Путин и Си Цзиньпин по видеоконференции обсудили новый грандиозный план развития двусторонних отношений

23:44 Происшествия Пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников администрации Сергиева Посада - УФСБ

07:31 Другое В ChatGPT в 2025 г. попало в 30 раз больше чувствительной информации компаний РФ - анализ

13:33 Город (Москва и область) Оранжевый уровень опасности продлили в Москве и области продлен до конца суток пятницы, 6 февраля

Актуальные материалы

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru