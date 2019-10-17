17 октября. Mossovetinfo.ru – Евросоюз и Великобритания достигли договоренности о новой сделке по Brexit, об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем микроблоге в Twitter.



«Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства», - написал Юнкер.



Юнкер также призвал саммит ЕС принять новую сделку.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь подтвердил сообщение о новой сделке и призвал парламент страны поддержать принятое соглашение, чтобы правительством смогло заняться внутренними проблемами страны.



При этом, ни Юнкер, ни Джонсон не сообщили никаких подробностей нового соглашения.



Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Однако на протяжении длительного времени ЕС и Великобритания не могли договорится о том, каким образом Великобритания покинет ЕС.