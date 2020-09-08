8 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью российским журналистам допустил, что «немного пересидел» на своем посту.



«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да», - приводит слова Лукашенко РИА Новости.



При этом Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время только он может защитить Белоруссию, а также заявил, что если он уйдет сейчас, то его сторонников «начнут резать». В тоже время президент Белоруссии допустил проведение досрочных президентских выборов, но только после проведения в стране конституционной реформы.