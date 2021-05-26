26 мая. Mossovetinfo.ru — Эскалация Запада в отношении Белоруссии вызвана «завистью, бессилием и злобой» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ходе выступления в парламенте страны.
По словам Лукашенко, озлобленность Запада вызвана тем, что прошлым летом в Белоруссии не удалось совершить государственный переворот и разграбить страну. При этом, по словам белорусского президента, никакие попытки переворота в Белоруссии невозможны, потому что «Беларусь — это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости».
Комментируя инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, Лукашенко подчрекнул, что белорусская сторона действовала законно, а также заявил, что решение сесть в Минске принимал самостоятельно экипаж самолета. Обвинения в насильственных действиях Лукашенко назвал «очередным бредом». При этом, президент подчеркнул, что Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принимать самолет.
По словам Лукашенко, страны запада должны компенсировать Белоруссии затраты, связанные с экстренной посадкой самолета.
«МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», - заявил белорусский президент.
Также глава Белоруссии пообещал западным странам жесткий ответ на любое давление, на санкции и провокации, подчеркнув, что Запад не оставляет его стране другого выбора.
При этом, Лукашенко напомнил, что Белоруссия находится в центре Европы, поэтому «если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война». Причем в этой войне Белоруссия не рассчитывает победить, но готова нанести противникам неприемлемый ущерб.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что белорусские власти имели право задержать летевшего на севшем рейсе Романа Протасевича, объявленного в Белоруссии в розыск.
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил
экстренную посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.
В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.
После инцидента ряд стран принял решение
прекратить авиасообщение с Белоруссией, ввели запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией, а также рекомендовали своим авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз.
Ранее Лукашенко заявил
, что недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к попыткам «удушить» страну.