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В мире     26.05.2021 14:08

Лукашенко: эскалация Запада в отношении Белоруссии «вызвана завистью, бессилием и злобой»

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Теги:  Александр Лукашенко  Лукашенко  Белоруссия  самолет 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Эскалация Запада в отношении Белоруссии вызвана «завистью, бессилием и злобой» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ходе выступления в парламенте страны.

По словам Лукашенко, озлобленность Запада вызвана тем, что прошлым летом в Белоруссии не удалось совершить государственный переворот и разграбить страну. При этом, по словам белорусского президента, никакие попытки переворота в Белоруссии невозможны, потому что «Беларусь — это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости».

Комментируя инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, Лукашенко подчрекнул, что белорусская сторона действовала законно, а также заявил, что решение сесть в Минске принимал самостоятельно экипаж самолета. Обвинения в насильственных действиях Лукашенко назвал «очередным бредом». При этом, президент подчеркнул, что Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принимать самолет.

По словам Лукашенко, страны запада должны компенсировать Белоруссии затраты, связанные с экстренной посадкой самолета.

«МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», - заявил белорусский президент.

Также глава Белоруссии пообещал западным странам жесткий ответ на любое давление, на санкции и провокации, подчеркнув, что Запад не оставляет его стране другого выбора.

При этом, Лукашенко напомнил, что Белоруссия находится в центре Европы, поэтому «если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война». Причем в этой войне Белоруссия не рассчитывает победить, но готова нанести противникам неприемлемый ущерб.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что белорусские власти имели право задержать летевшего на севшем рейсе Романа Протасевича, объявленного в Белоруссии в розыск.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

После инцидента ряд стран принял решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, ввели запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией, а также рекомендовали своим авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз.

Ранее Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к попыткам «удушить» страну.


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Теги: 
Александр Лукашенко  Лукашенко  Белоруссия  самолет 

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