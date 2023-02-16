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В мире     16.02.2023 17:26

Лукашенко "готов вместе с россиянами воевать" в случае агрессии против Белоруссии

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Теги:  Лукашенко  Белоруссия  сценарии  агрессия  соседи 

16 февраля, Mossovetinfo.ru - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами рассказал, кто не хочет мира в Украине и в каком случае Беларусь будет готова задействовать армию, передает корреспондент БЕЛТА.

"На агрессию против Беларуси ответ будет жесточайший", сказал глава Белоруссии и также отметил, , что это касается не только Украины, но и других соседей.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", - подчеркнул белорусский лидер.

Отвечая на вопрос о предстоящей 17 февраля встречи президентов России и Белоруссии Лукашенко сказал: "Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать".

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Теги: 
Лукашенко  Белоруссия  сценарии  агрессия  соседи 

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