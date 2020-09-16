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В мире     16.09.2020 16:07

Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций против Белоруссии

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Теги:  Белоруссия  Украина  протесты  Александр Лукашенко 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Украина стала форпостом политических провокаций против Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда оказывала поддержку Украине, в том числе в вопросах ее территориальной целостности.

Также Лукашенко заявил, что нынешние протесты в стране заранее готовились США и их сателлитами, среди которых президент Белоруссии назвал Польшу, Литву, Чехию и Украину. По словам Лукашенко, соседние страны покушались на суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и выразил надежду, что «старая» Европа «обуздает свои излишне ретивые окраины».

Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором указано, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы не были «ни свободными, ни честными», и что есть основания полагать объявленные результаты выборов не отражающими волю белорусского народа.

Ранее ряд стран Евросоюза отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, и отказались признавать Лукашенко президентом страны.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.

Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.

Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.

В тоже время, Россия, а также Китай признали итоги президентских выборов в Белоруссии. В понедельник, 13 сентября, президент России Владимир Путин встретился с Лукашенко и заявил, что белорусский народ должен самостоятельно, без вмешательства извне разобраться со сложившейся в стране внутриполитической ситуацией. При этом Путин подтвердил, что Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, в том числе по линиям ОДКБ и Союзного государства.


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Теги: 
Белоруссия  Украина  протесты  Александр Лукашенко 

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