16 сентября. Mossovetinfo.ru - Украина стала форпостом политических провокаций против Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны.



При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда оказывала поддержку Украине, в том числе в вопросах ее территориальной целостности.



Также Лукашенко заявил, что нынешние протесты в стране заранее готовились США и их сателлитами, среди которых президент Белоруссии назвал Польшу, Литву, Чехию и Украину. По словам Лукашенко, соседние страны покушались на суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и выразил надежду, что «старая» Европа «обуздает свои излишне ретивые окраины».



Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором указано, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы не были «ни свободными, ни честными», и что есть основания полагать объявленные результаты выборов не отражающими волю белорусского народа.



Ранее ряд стран Евросоюза отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, и отказались признавать Лукашенко президентом страны.



Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.



Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.



Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.



Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.



В тоже время, Россия, а также Китай признали итоги президентских выборов в Белоруссии. В понедельник, 13 сентября, президент России Владимир Путин встретился с Лукашенко и заявил, что белорусский народ должен самостоятельно, без вмешательства извне разобраться со сложившейся в стране внутриполитической ситуацией. При этом Путин подтвердил, что Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, в том числе по линиям ОДКБ и Союзного государства.