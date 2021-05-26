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В мире     26.05.2021 10:32

Лукашенко: недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к этапу удушения

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Теги:  Александр Лукашенко  Белоруссия 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления заявил, что недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к попыткам «удушить» страну.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», - приводит слова президента Белоруссии агентство БЕЛТА.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

После инцидента ряд стран принял решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, ввели запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией, а также рекомендовали своим авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз

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Теги: 
Александр Лукашенко  Белоруссия 

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