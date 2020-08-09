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В мире     09.08.2020 20:10

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

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Теги:  Александр Лукашенко  Лукашенко  выборы  Белоруссия 

9 августа. Mossovetinfo.ru – Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, набрав почти 80 процентов голосов. Это данные опросов граждан при выходе из избирательных участков (Exit poll).

Согласно данным Exit poll, Лукашенко набирает 79,7 процента голосов, Светлана Тихановская – 6,8 процента.

Exit poll проведен по заказу телеканала «Мир» Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО».


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Теги: 
Александр Лукашенко  Лукашенко  выборы  Белоруссия 

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