9 августа. Mossovetinfo.ru – Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, набрав почти 80 процентов голосов. Это данные опросов граждан при выходе из избирательных участков (Exit poll).
Согласно данным Exit poll, Лукашенко набирает 79,7 процента голосов, Светлана Тихановская – 6,8 процента.
Exit poll проведен по заказу телеканала «Мир» Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО».
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