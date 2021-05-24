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В мире     24.05.2021 14:59

Лукашенко запретил белорусским СМИ освещать несогласованные акции в режиме реального времени.

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Теги:  Александр Лукашенко  Лукашенко  законы  СМИ  массовые мероприятия  Белоруссия 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в законах о СМИ и массовых мероприятиях, запрещающий СМИ освещать несогласованные массовые акции в реальном времени, сообщает агентство БелТА.

Кроме того, журналистам запрещается принимать участие в несанкционированных акциях или организовывать их.

Помимо этого, запрещается публиковать опросы общественного мнения, касающиеся общественно-политической ситуации, проведенные без аккредитации. Также запрещается ставить гиперссылки на материалы с запрещенной информацией.

Учредителями СМИ не могут являться иностранные граждане, а также иностранные юридические лица или юрлица с иностранным участием.

Выпуск СМИ может быть приостановлен без постановления суда, по решению Мининформа.

Прокуроры получили право ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются пропагандой экстремизма или через которые распространяется «иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам».

Все массовые мероприятия проводятся только с разрешения местных властей. Политические партии и общественные объединения несут ответственность за публичные призывы своих руководителей и членов к организации и проведению массового мероприятия до того, как оно согласовано.

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Теги: 
Александр Лукашенко  Лукашенко  законы  СМИ  массовые мероприятия  Белоруссия 

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