Лукашенко запретил белорусским СМИ освещать несогласованные акции в режиме реального времени.

24 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в законах о СМИ и массовых мероприятиях, запрещающий СМИ освещать несогласованные массовые акции в реальном времени, сообщает агентство БелТА.



Кроме того, журналистам запрещается принимать участие в несанкционированных акциях или организовывать их.



Помимо этого, запрещается публиковать опросы общественного мнения, касающиеся общественно-политической ситуации, проведенные без аккредитации. Также запрещается ставить гиперссылки на материалы с запрещенной информацией.



Учредителями СМИ не могут являться иностранные граждане, а также иностранные юридические лица или юрлица с иностранным участием.



Выпуск СМИ может быть приостановлен без постановления суда, по решению Мининформа.



Прокуроры получили право ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются пропагандой экстремизма или через которые распространяется «иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам».



Все массовые мероприятия проводятся только с разрешения местных властей. Политические партии и общественные объединения несут ответственность за публичные призывы своих руководителей и членов к организации и проведению массового мероприятия до того, как оно согласовано.