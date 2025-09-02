 
Актуальные темы: переговоры
В мире     07.09.2025 10:07

Лунное затмение в воскресенье 7 сентября с 19:27 до 22:57 мск – справка

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Луна  Москва  затмение  лунное затмение  7 сентября  справка 

7 сентября — Mossovetinfo.ru — 7 сентября с 19:27 до 22:57 мск Луна пройдет через тень Земли, в результате чего будет наблюдаться полное лунное затмение.
В 20:31 (мск) Луна окажется целиком в земной тени и приобретет красновато-оранжевый оттенок».

Полная фаза, во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, составит 1 час 22 минуты и продолжится с 20:31 мск до 21:53 мск.
Луна, Москва, затмение, лунное затмение,7 сентября, справка, Московский планетарий
Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мс

В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом.

Предыдущий раз полное лунное затмение в Москве наблюдалось семь лет назад, в июле 2018 года.

Полное затмение Луны 7 сентября будет видно на всей территории России, кроме Чукотки.

Фото, инфографика, данные – Московской планетарий и СМИ


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Луна  Москва  затмение  лунное затмение  7 сентября  справка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:07 В мире Лунное затмение в воскресенье 7 сентября с 19:27 до 22:57 мск – справка

18:34 Мнения Песков заявил, что переписки в любых мессенджерах прозрачны для спецслужб - ТАСС

07:14 Другое Трамп заявил, что был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами

08:26 В России Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат - Путин

09:18 Город (Москва и область) В связи с проведением парада ретротранспорта 6 сентября движение в центре столицы временно ограничат

Актуальные материалы

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

02:55 В мире Основные заявления президента России Путина по итогам переговоров на Аляске

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru