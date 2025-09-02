Другие материалы
-
В мире
07.09.2025, 10:07
Лунное затмение в воскресенье 7 сентября с 19:27 до 22:57 мск – справка
7 сентября — Mossovetinfo.ru — 7 сентября с 19:27 до 22:57 мск Луна пройдет через тень Земли, в результате чего будет наблю...
-
В мире
03.09.2025, 09:50
Путин присутствовал на торжественном военном параде в Пекине на площади Тяньаньмэнь
3 сентября — Mossovetinfo.ru — По информации сайта Кремля, в рамках официального визита в Китай Владимир Путин прису...
-
В мире
02.09.2025, 16:25
Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг
2 сентября — Mossovetinfo.ru — Соглашение о строительстве газопровода Сила Сибири-2 стало дипломатической победой п...