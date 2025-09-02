Полная фаза

с 20:31 мск до 21:53 мск.

Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мс

7 сентября — Mossovetinfo.ru — 7 сентября с 19:27 до 22:57 мск Луна пройдет через тень Земли, в результате чего будет наблюдаться полное лунное затмение.В 20:31 (мск) Луна окажется целиком в земной тени и приобретет красновато-оранжевый оттенок»., во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, составит 1 час 22 минуты и продолжитсяВ Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом.Предыдущий раз полное лунное затмение в Москве наблюдалось семь лет назад, в июле 2018 года.Полное затмение Луны 7 сентября будет видно на всей территории России, кроме Чукотки.Фото, инфографика, данные – Московской планетарий и СМИ