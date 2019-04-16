16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он заявил в эфире BFMTV.
«Мы воссоздадим собор Парижской Богоматери за пять лет, начиная с настоящего момент», - сказал Макрон.
Нотр-Дам де Пари сильно пострадал в результате пожара в ночь на 16 апреля. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.
Две башни собора удалось спасти от огня. Из собора также удалось спасти часть реликвий, в том числе Терновый венец Христа. Удалось также спасти несколько картин, но большие полотна было сложно снять.
Президент России Владимир Путин выразил Макрону и французскому народу в связи с пожаром и предложил Франции помощь в восстановлении собора. Россия готова направить во Францию лучших специалистов.
21:44 В мире Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет
17:10 Город (Москва и область) На Красной площади началась установка трибун к параду 9 мая
16:06 Город (Москва и область) Подготовка к новому отопительному сезону в Москве начнется уже в апреле
15:17 В России Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
14:44 Происшествия Суд удовлетворил ходатайство Варвары Карауловой об УДО
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»