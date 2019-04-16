16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он заявил в эфире BFMTV.



«Мы воссоздадим собор Парижской Богоматери за пять лет, начиная с настоящего момент», - сказал Макрон.



Нотр-Дам де Пари сильно пострадал в результате пожара в ночь на 16 апреля. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.



Две башни собора удалось спасти от огня. Из собора также удалось спасти часть реликвий, в том числе Терновый венец Христа. Удалось также спасти несколько картин, но большие полотна было сложно снять.



Президент России Владимир Путин выразил Макрону и французскому народу в связи с пожаром и предложил Франции помощь в восстановлении собора. Россия готова направить во Францию лучших специалистов.