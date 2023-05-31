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В мире     31.05.2023 10:11

МИД КНР призвал США немедленно исправить ошибки и проявить искренность в военном диалоге двух стран

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Теги:  Китай. КНР  МИД  брифинг  США  отношения. трудности. ошибки 

31 мая — Mossovetinfo.ru — Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник призвала американскую сторону немедленно исправить ошибочные действия и продемонстрировать искренность для осуществления диалога и контактов между вооруженными силами двух государств, — сообщает Синьхуа.

Соединенным Штатам известна причина, по которой китайско-американский военный диалог сталкивается с трудностями, указала Мао Нин на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Официальный представитель призвала американскую сторону всерьез уважать озабоченности Китая в отношении своего суверенитета, безопасности и интересов, немедленно исправить ошибочные действия, проявить искренность и создать необходимую атмосферу и условия для диалога и контактов между китайскими и американскими военными", - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Китай. КНР  МИД  брифинг  США  отношения. трудности. ошибки 

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