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В мире     17.07.2020 18:56

МИД Польши отозвал сотрудников в ООН из-за розыгрыша президента российскими пранкерами

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Теги:  Польша  МИД  ООН  пранк  Дуда  президент 

17 июля, Mossovetinfo.ru - По информации МИД Польши из Нью-Йорка отозваны два сотрудника польского постпредства в ООН «с немедленным вступлением этого решения в силу». Предполагается, что действия этих сотрудников позволили российским пранкерам «Вовану» (Владимир Кузнецов) и «Лексусу» (Алексей Столяров) выдать себя за Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш и организовать телефонную беседу с президентом Польши Анджем Дуда после второго тура президентских выборов.

В МИД Польши этот пранк назвали «телефонной провокацией», «направленной против президента Республики Польша Анджея Дуды».

Во время беседы «Лексус» и «Вован» обсудили с Дудой ситуацию со сносами в стране памятников бойцам Красной Армии, а также о статусе Львова, который предложили забрать у Украины и вернуть Польше.

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Теги: 
Польша  МИД  ООН  пранк  Дуда  президент 

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