МИД Польши отозвал сотрудников в ООН из-за розыгрыша президента российскими пранкерами

17 июля, Mossovetinfo.ru - По информации МИД Польши из Нью-Йорка отозваны два сотрудника польского постпредства в ООН «с немедленным вступлением этого решения в силу». Предполагается, что действия этих сотрудников позволили российским пранкерам «Вовану» (Владимир Кузнецов) и «Лексусу» (Алексей Столяров) выдать себя за Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш и организовать телефонную беседу с президентом Польши Анджем Дуда после второго тура президентских выборов.



В МИД Польши этот пранк назвали «телефонной провокацией», «направленной против президента Республики Польша Анджея Дуды».



Во время беседы «Лексус» и «Вован» обсудили с Дудой ситуацию со сносами в стране памятников бойцам Красной Армии, а также о статусе Львова, который предложили забрать у Украины и вернуть Польше.