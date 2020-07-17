18:56 В мире МИД Польши отозвал сотрудников в ООН из-за розыгрыша президента российскими пранкерами
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17:07 Город (Москва и область) Росгидромет продлил до 20 июля предупреждение о паводках в Подмосковье
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23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
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11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено
09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома
08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах