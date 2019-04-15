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В мире     15.04.2019 16:35

МИД РФ заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

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Теги:  МИД РФ  НАТО  США  отношения 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – МИД России заявил о полном прекращении сотрудничества с НАТО как по военной, так и по гражданской линии, об этом заявил замглавы МИД Александр Глушко в интервью РИА Новости.

Глушко заявил, что альянс сам отказался от позитивной повестки в отношениях с Россией, и теперь сам не знает, как выйти из этого тупика. Также Глушко подчеркнул, что существующие отношения между Россией и НАТО напоминают то состояние дел, под которое создавался Североатлантический блок – состояние «холодной войны».

Глушко также отметил, что существующий кризис в отношениях России и НАТО является не первым, но самым продолжительным.

При этом, по словам Глушко, Россия не собирается игнорировать НАТО, так как существование альянса является одним из важнейших факторов безопасности. Также в России понимают, действия НАТО во многом являются производной политики США, поэтому изменения в состоянии отношений с североатлантическим блоком возможны после того, как изменятся отношения России и США.


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Теги: 
МИД РФ  НАТО  США  отношения 

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