11 апреля. Mossovetinfo.ru – МИД России заявил о полном прекращении сотрудничества с НАТО как по военной, так и по гражданской линии, об этом заявил замглавы МИД Александр Глушко в интервью РИА Новости.



Глушко заявил, что альянс сам отказался от позитивной повестки в отношениях с Россией, и теперь сам не знает, как выйти из этого тупика. Также Глушко подчеркнул, что существующие отношения между Россией и НАТО напоминают то состояние дел, под которое создавался Североатлантический блок – состояние «холодной войны».



Глушко также отметил, что существующий кризис в отношениях России и НАТО является не первым, но самым продолжительным.



При этом, по словам Глушко, Россия не собирается игнорировать НАТО, так как существование альянса является одним из важнейших факторов безопасности. Также в России понимают, действия НАТО во многом являются производной политики США, поэтому изменения в состоянии отношений с североатлантическим блоком возможны после того, как изменятся отношения России и США.