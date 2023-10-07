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В мире     07.10.2023 14:19

Министр нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение в стране - СМИ

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Теги:  Израиль  чрезвычайное положение  режим готовности к войне  Хамас  нападение  резервисты 

7 октября — Mossovetinfo.ru — Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны, сообщает газета Haaretz.

Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне, а министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.

По данным израильских военных, из сектора Газа запущено за последние часы не менее 2,2 тыс. ракет.

Истребители ВВС Израиля нанесли в субботу удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции Наводнение Аль-Аксы против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.

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Теги: 
Израиль  чрезвычайное положение  режим готовности к войне  Хамас  нападение  резервисты 

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