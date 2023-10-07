7 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне, введено "особое пол...

7 октября — Mossovetinfo.ru — Жалоба Украины в ВТО абсурдна и не обоснована, ее необходимо отозвать, а не приостанови...