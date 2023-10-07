Другие материалы
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В мире
07.10.2023, 14:19
Министр нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение в стране - СМИ
7 октября — Mossovetinfo.ru — Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное полож...
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В мире
07.10.2023, 12:27
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне
7 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне, введено "особое пол...
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В мире
07.10.2023, 10:16
Глава Минсельхоза Польши Телус: жалоба Киева в ВТО абсурдна, ее нужно отозвать
7 октября — Mossovetinfo.ru — Жалоба Украины в ВТО абсурдна и не обоснована, ее необходимо отозвать, а не приостанови...