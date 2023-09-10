Минобороны Азербайджана проводит в Карабахском регионе антитеррористические мероприятия

19 сентября — Mossovetinfo.ru — Минобороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных, - сообщает «Интерфакс-Азербайджан».



Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила о готовности азербайджанской стороны к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие.



Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.



Азербайджанские военные уничтожили РЛС армянских вооруженных формирований в Карабахе сообщило Минобороны Азербайджана.



МИД Азербайджана осудил заявление МИД Франции, касающееся антитеррористических мероприятий локального характера. МИД подчеркивает, что «исламофобская и антиазербайджанская политика Франции и ее неприемлемое вмешательство во внутренние дела Азербайджана показывают, что чем дальше Париж будет от региона, тем будет лучше для Южного Кавказа».



Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели гражданского лица в результате обстрела города Шуша (Карабахский регион) со стороны армянских военных 19 сентября из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов.



В Кремле выразили обеспокоенность резкой эскалацией ситуации и боестолкновений в Карабахе, призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров.



США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, не считают, что американским бойцам, которые принимают в них участие, что-то угрожает, сообщил Пентагон.



Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении в Ереване, где проходит многотысячная акция протеста с требованием оказать поддержку Нагорному Карабаху, участники акции требуют от властей отказаться от признания Карабаха частью Азербайджана и уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

