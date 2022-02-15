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В мире     15.02.2022 12:30

Минобороны России сообщает о возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации после учений

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Теги:  Россия  Минобороны  учения  дислокация  возвращение 

15 февраля. Mossovetinfo.ru - Личный состав и бронетехника, участвовавшие в учениях Минобороны РФ возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом говорится в Заявлении официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова на сайте Минобороны.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на совместном российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022» отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции. 19 февраля на полигоне «Обуз-Лесновский» предусмотрен этап боевой стрельбы.Также будут отработаны задачи ведения оборонительного боя с участием подразделений морской пехоты и армейской авиации на которые приглашены наблюдатели: военные атташе и представители СМИ.

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Карта места

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Теги: 
Россия  Минобороны  учения  дислокация  возвращение 

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