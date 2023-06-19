Другие материалы
-
В мире
22.06.2023, 14:07
Минобороны сообщило об ударе по складу западного оружия на Украине
22 июня — Mossovetinfo.ru — Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар по складу вооружения и военной техник...
-
В мире
21.06.2023, 18:32
Значительно понижены прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года - Fitch Ratings
21 июня — Mossovetinfo.ru — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно понизило прогнозы цен на газ в Е...
-
В мире
19.06.2023, 16:11
Китай и США пока не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными
19 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и США пока не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными н...