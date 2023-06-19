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В мире     22.06.2023 14:07

Минобороны сообщило об ударе по складу западного оружия на Украине

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Теги:  Украина  склады  ВКС  удар  Минобороны  сводка 

22 июня — Mossovetinfo.ru — Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине. Об этом в сообщается в Сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 22 июня 2023 г.)

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства.

Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», — сообщается в сводке Минобороны.

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Теги: 
Украина  склады  ВКС  удар  Минобороны  сводка 

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