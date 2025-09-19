Минобороны: уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура со 100 БПЛА дальнего действия

1 октября — Mossovetinfo.ru — Расчет ОТРК «Искадер-М» и БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова)уничтожили фуры ВСУ, перевозившие беспилотные летательные аппараты, сообщает 1 октября телеграм-канал Минобороны России и публикует видео, подтверждающее указанное сообщение.



«Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовым автомобилям, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Точным ударом ОТРК «Искандер-М» цель поражена.

Уничтожено:

▫️ 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА дальнего действия типа «Лютый»),

▫️ 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур», - сообщило Минобороны.



В сообщении отмечается, что «в результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации БПЛА».



Также Минобороны сообщило, что «удары по фурам, перевозившим БПЛА ВСУ, были продолжены при следовании этих автомобилей по автотрассе. В результате прямого попадания БПЛА «Герань-2» загорелись 5 грузовых автомобилей с беспилотниками».



Фото (стоп кадр) - с видео Минобороны России