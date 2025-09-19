 
Актуальные темы: переговоры
В мире     01.10.2025 17:30

Минобороны: уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура со 100 БПЛА дальнего действия

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны  БПЛА  Лютый  Искандер-М 

1 октября — Mossovetinfo.ru — Расчет ОТРК «Искадер-М» и БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова)уничтожили фуры ВСУ, перевозившие беспилотные летательные аппараты, сообщает 1 октября телеграм-канал Минобороны России и публикует видео, подтверждающее указанное сообщение.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовым автомобилям, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Точным ударом ОТРК «Искандер-М» цель поражена.
Уничтожено:
▫️ 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА дальнего действия типа «Лютый»),
▫️ 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур», - сообщило Минобороны.

В сообщении отмечается, что «в результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации БПЛА».

Также Минобороны сообщило, что «удары по фурам, перевозившим БПЛА ВСУ, были продолжены при следовании этих автомобилей по автотрассе. В результате прямого попадания БПЛА «Герань-2» загорелись 5 грузовых автомобилей с беспилотниками».

Фото (стоп кадр) - с видео Минобороны России


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны  БПЛА  Лютый  Искандер-М 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:30 В мире Минобороны: уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура со 100 БПЛА дальнего действия

10:25 В России Путин предусмотрел особый порядок продажи федерального имущества в целях безопасности РФ

09:24 Другое 1 октября в 07:01 мск правительство США приостановило работу

18:59 Общество Памятник Герою Советского Союза Солнцеву установлен в Раменском

07:59 Город (Москва и область) Заморозки ожидаются в Москве и регионе в ночное время на текущей неделе

Актуальные материалы

19:54 Город (Москва и область) В Москве приступят к включению отопления в среду, 24 сентября - Собянин

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru