В мире
01.10.2025, 17:30
Минобороны: уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура со 100 БПЛА дальнего действия
1 октября — Mossovetinfo.ru — Расчет ОТРК «Искадер-М» и БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Лавы (восточнее Ч...
В мире
25.09.2025, 20:17
Путин: в России планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом
25 сентября — Mossovetinfo.ru — В России планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкн...
В мире
19.09.2025, 18:50
Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный разговор - Синьхуа
19 сентября — Mossovetinfo.ru — Си Цзиньпин и Д. Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный ...