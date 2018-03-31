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В мире     31.03.2018 12:25

Минтранс после проверки российского самолета в Лондоне не исключил аналогичных ответных действий

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Теги:  Минтранс  Великобритания 

31 марта. Mossovetinfo.ru - Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолёта «Аэрофлота» в Лондоне 30 марта. Об этом говорится в заявлении министерства транспорта РФ.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», - отмечает Минтранс.

30 марта в аэропорту Лондона сотрудники британской полиции и таможни провели досмотр самолета «Аэрофлота», который готовился принять пассажиров рейса Лондон - Москва. Представители британской стороны не назвали причин досмотра, а также потребовали экипаж покинуть воздушного судна. Капитан предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.

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Теги: 
Минтранс  Великобритания 

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