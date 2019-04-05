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В мире     05.04.2019 14:43

Москва не получала предложений о сокращении трат на вооружение - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Дональд Трамп  разоружение 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Российские власти не получали от американской стороны конкретных предложений о сокращении затрат на вооружение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что на встрече с вице-премьером Китая Лю Хэ президент США Дональд Трамп заявил о том, что США, Китай и Россия тратят слишком большие средства на вооружение, и заявил, что странам необходимо вместе договориться о сокращении этих трат и начать тратить деньги «на более продуктивные вещи для долговременного мира».

Песков заявил, что любые призывы к разоружению заслуживают внимания и высокой оценки. Однако, по словам Пескова, важно, чтобы эти призывы не оставались декларациями, а были конвертированы «в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения». Песков подчеркнул, что таких предложений российская сторона не получала.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Дональд Трамп  разоружение 

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