5 апреля. Mossovetinfo.ru – Российские власти не получали от американской стороны конкретных предложений о сокращении затрат на вооружение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Ранее сообщалось, что на встрече с вице-премьером Китая Лю Хэ президент США Дональд Трамп заявил о том, что США, Китай и Россия тратят слишком большие средства на вооружение, и заявил, что странам необходимо вместе договориться о сокращении этих трат и начать тратить деньги «на более продуктивные вещи для долговременного мира».



Песков заявил, что любые призывы к разоружению заслуживают внимания и высокой оценки. Однако, по словам Пескова, важно, чтобы эти призывы не оставались декларациями, а были конвертированы «в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения». Песков подчеркнул, что таких предложений российская сторона не получала.