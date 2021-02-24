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В мире     24.02.2021 13:32

Москва вошла в пятерку городов мире по росту цен на элитное жилье

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Теги:  жилье  элитное жилье  цены  рейтинги  рост цен 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва поднялась на пятое место в мировом рейтинге динамики цен на элитное жилье, сообщает РБК.

За прошедший год несмотря на пандемию цены на элитное жилье в Москве выросли на 9,8%.

Первое место в рейтинге занял новозеландский Окленд, где за год цены на элитную недвижимость выросли на 17,5%. На втором месте китайский Шэньчжэень, в котором цены за год выросли 13,3%. Третье место рейтинга заняла южнокорейская столица Сеул, где за год цены на элитное жилье выросли на 11,7%.

В десятку лидеров мирового рейтинга по росту цен на элитное жилье вошел также Санкт-Петербург, в котором за год цены на элитное жилье выросли на 8,7%.

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Карта места

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Теги: 
жилье  элитное жилье  цены  рейтинги  рост цен 

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