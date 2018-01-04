Другие материалы
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В мире
06.01.2018, 11:29
На постройку 500 км стены с Мексикой Трамп запросил у конгресса $18 млрд
6 января. Mossovetinfo.ru - $18 млрд для постройки стены на границе с Мексикой запросил в своем письме в конгресс президент США Дональд Трамп, сообщает Washington Post. Трамп рассчитывает, что от...
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В мире
05.01.2018, 18:59
Тбилисский суд приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы
5 января. Mossovetinfo.ru - 5 января Тбилисский городской суд признал третьего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в деле об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, приговорив к трем годам ...
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В мире
04.01.2018, 21:47
В Нью-Йорке из-за непогоды объявили режим ЧС
4 января. Mossovetinfo.ru - Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями. «Я объявляю режим чрезвычайного положения...