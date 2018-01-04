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В мире     06.01.2018 11:29

На постройку 500 км стены с Мексикой Трамп запросил у конгресса $18 млрд

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Теги:  Трамп  конгресс  Мексика  стена  финансирование 

6 января. Mossovetinfo.ru - $18 млрд для постройки стены на границе с Мексикой запросил в своем письме в конгресс президент США Дональд Трамп, сообщает Washington Post.

Трамп рассчитывает, что отделив США от Мексики по всей границе высокой стеной, удастся снизить число нелегальных мигрантов.

В письме конгрессу отмечается, что запрошенного финансирования хватит на строительство 500 км новой стены и укрепление 650 км. существующих стен на границе. В этом случае к 2027 году на протяжении половины границы между Мексикой и США будет высокая стена.

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Теги: 
Трамп  конгресс  Мексика  стена  финансирование 

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