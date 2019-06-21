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В мире     21.06.2019 09:32

На Украине анонсировали встречу Зеленского с Путиным

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Теги:  Владимир Путин  Владимир Зеленский  Россия  Украина 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Команда нового президента Украины Владимира Зеленского проводит подготовку к встрече с Владимиром Путиным, об этом сообщил в эфире телеканала «112» депутат Верховной Рады Украины Михаил Поплавский.

По словам Поплавского, команда Зеленского прорабатывает предложения, занимается согласование дипломатических каналов, так как президенты должны принять заранее сформированные и согласованные решения.

Также Поплавский заявил, что основным тезисом со стороны Зеленского на встрече двух президентов будет заявление об украинской принадлежности Крыма и Донбасса.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на восстановление российско-украинских отношений. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в планах Путина нет контактов с Зеленским.


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Теги: 
Владимир Путин  Владимир Зеленский  Россия  Украина 

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