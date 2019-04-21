21 апреля. Mossovetinfo.ru – На Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит второй тур выборов президента страны. Избирательные участки открыты с 8:00 по 20:00 по местному времени (совпадает с московским).
Во втором туре принимают участие действующий президент Петр Порошенко и телеведущий Владимир Зеленский.
По итогам первого тура Зеленский получил 30,24% избирателей, а ставший вторым Порошенко - 15,95% голосов. Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать простое большинство голосов – больше, чем другой кандидат.
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