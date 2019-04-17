17 апреля. Mossovetinfo.ru – Сумма пожертвований на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери достигла 1 миллиарда евро, сообщает французское издание Le Parisien.
Сообщается, что в основном пожертвования поступают от крупных компаний и бизнесменов. Кроме того, сбором пожертвований занимаются четыре фонда, выбранных французским министерством культуры. Также сбор пожертвований проводится через специально запущенный интернет-портал.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, 15 апреля. Полностью потушить пламя удалось только утром во вторник, 16 апреля. В результате пожара обрушился шпиль собора, уничтожены часы, произошло обрушение большей части кровли, поврежден один из нефов. Однако несущие конструкции собора пожарным удалось сохранить.
Власти Франции пообещали восстановить собор, свою помощь предложили Россия, Германия, Великобритания и другие страны.
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