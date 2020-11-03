3 ноября. Mossovetinfo.ru – В США стартовали выборы президента, борьбу за пост ведут кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.



Кроме того, в ходе всеобщих выборов американцы выберут 35 сенаторов, всех 435 челнов Палаты представителей, а также 13 губернаторов штатов и ряд местных органов власти.



Претенденты на президентский пост идут на выборы вместе с кандидатами в вице-президенты. Таким образом, Трамп идет на выборы вместе с вице-президентом Майклом Пенсом, а Байден - вместе с сенатором от Калифорнии Камалой Харрис.



Система выборов президента в США двухступенчатая. Вначале избиратели в каждом штате отдают свои голоса тому или иному кандидату, после чего выборщики избирают президента (голосование пройдет 14 ноября). Всего выборщиков 538 - по числу членов Конгресса США. Количество выборщиков в штате равно количество округов. Победивший в штате кандидат получает всех выборщиков данного штата.



При этом, порядка 70 миллионов американцев уже проголосовали по почте. Президент Трамп активно критиковал такой способ голосования, указывая на возможность манипуляций и вероятность долгого ожидания результатов. В свою очередь, демократы обвиняли Трампа в том, что на его стороне в выборы активно вмешиваются другие страны, в частности, Россия, Китай и Иран.



Согласно предварительным опросам, Байден опережает Трампа в борьбе за голоса избирателей, однако аналогичная картина наблюдалась и в 2016 году, когда Трамп боролся за пост президента с Хиллари Клинтон. Однако несмотря на прогнозы, победу на выборах одержал Трамп.