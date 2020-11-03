Другие материалы
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В мире
03.11.2020, 10:40
Начались выборы президента США
3 ноября. Mossovetinfo.ru – В США стартовали выборы президента, борьбу за пост ведут кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байд...
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В мире
03.11.2020, 08:42
Три человека стали жертвами теракта в Вене - МВД Австрии
3 ноября. Mossovetinfo.ru - Три мирных жителя погибли в результате стрельбы в Вене в ночь на 3 ноября. Об этом сообщил президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль, которого цитирует РИА Ново...
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В мире
03.11.2020, 00:33
В Вене произошла террористическая атака
3 ноября. Mossovetinfo.ru – В столице Австрии Вене произошла террористическая атака, сообщает МВД страны. В центре города у синагоги произошла стрельба. Позднее появилось сообщение, что оди...