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В мире     11.07.2023 10:39

Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась - посол России в США

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Теги:  Россия  США  НАТО  саммит  посол  Антонов  МИД  общественное мнение  СМИ 

11 июля — Mossovetinfo.ru — "Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась", "делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений", "чем больше американцы втягиваются в конфликт на Украине, тем циничнее выглядят их действия и обветшалость моральных принципов", — сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, в заявлении для журналистов, распространенном по официальным каналам МИД России.

"Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе. Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств альянса. Предпринимаемые западниками меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности", — сказал Антонов.

По словам посла, администрация США не устает удивлять мир каждодневными примерами двойных стандартов. Также посол РФ в США объяснил антироссийской позицией Вашингтона отказ официальных лиц страны комментировать слова представителей Киева, которые признали ответственность за прошлогодний удар по Крымскому мосту.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее советник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Также Салливан заявил, что союзники по НАТО в итоговом коммюнике саммита пошлют позитивный сигнал по поводу пути Украины к будущему членству в альянсе.

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Теги: 
Россия  США  НАТО  саммит  посол  Антонов  МИД  общественное мнение  СМИ 

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