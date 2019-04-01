1 апреля. Mossovetinfo.ru – Стали известны самые популярные российские города среди иностранцев, сообщает компания Aviasales.



Исследование было проведено на основе анализа бронирования авиабилетов. Сообщается, что за первые три месяца текущего года, спрос на зарубежные перелеты в Россию вырос в три раза, при росте среднего чека на 30%.



Самыми популярными направлениями для авиаперелетов в Россию стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. Наибольшее количество авиабилетов в Россию было куплено жителями Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана.