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В мире     16.06.2025 18:25

Несколько атомных электростанций планирует построить в Казахстане Китай

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Теги:  Си Цзиньпин  Касым-Жомарт Токаев  Астана  Казахстан  переговоры  соглашения  АЭС 

16 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Астане, сообщила пресс-служба Президента Республики Казахстан.

В ходе переговоров «Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе сотрудничества в сфере атомной энергетики», - отмечается в сообщении.

«Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане. Ведется соответствующая работа по участию крупных компаний в этом важном проекте. Создано Агентство Республики Казахстан по атомной энергии. Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС. Компания СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай», – сказал Токаев.

По итогам переговоров Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа

Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Касым-Жомарт Токаев  Астана  Казахстан  переговоры  соглашения  АЭС 

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