20 марта. Mossovetinfo.ru – Вступающий в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны.



Церемония прошла на совместном заседании двух палат казахского парламента. На церемонии также присутствовал Нурсултан Назарбаев.



Во вторник, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Согласно конституции страны, до следующих президентских выборов, которые состоятся в Казахстане в 2020 году, президентом страны стал глава сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.