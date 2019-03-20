20 марта. Mossovetinfo.ru – Вступающий в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны.
Церемония прошла на совместном заседании двух палат казахского парламента. На церемонии также присутствовал Нурсултан Назарбаев.
Во вторник, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Согласно конституции страны, до следующих президентских выборов, которые состоятся в Казахстане в 2020 году, президентом страны стал глава сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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