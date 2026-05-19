26.05.2026 09:22

Об угрозах безопасности при использовании зарубежных нейросетевых моделей заявил директор ФСБ

Теги:  Россия  СНГ  безопасность  Бортников  нейросети  закладки  уязвимость  кризис 

26 мая - — Mossovetinfo.ru — Зависимость от западных технологических платформ создает для стран СНГ существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб ведущих стран НАТО и их союзников заявил директор ФСБ России Александр Бортников выступая на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ), сообщают РИА Новости.

«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», - сказал Бортников.

По его словам, с учетом характера задач, решаемых с помощью западных технологий искусственного интеллекта в политическом измерении, имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более – в системах связи и государственного управления.

«Тем более, что прозрачность зарубежных нейросетевых моделей, предполагаемых к использованию в системах принятия решений, не гарантирована. Также, как и надежность полностью цифровых механизмов оперативного управления страной в случае возможного кризиса», - указал директор ФСБ.

