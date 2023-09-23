Около миллиона человек приняли участие в антиправительственном митинге в Варшаве в воскресенье

2 октября — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 1 октября, за две недели до парламентских выборов в Польше, в центре Варшавы прошел марш, который стал крупнейшей манифестацией за всю историю Варшавы, сообщает издание Gazeta Wyborcza. Успех марша должен привести оппозицию к победе на выборах 15 октября, полагают организаторы марша.



По словам лидера польской оппозиции Дональда Туска, в воскресном марше, — акции протеста "Марш миллионов сердец" против правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), — который состоялся в польской столице, приняли участие более миллиона человек. Количество участников марша протеста, озвученное лидером польской оппозиции Дональдом Туском, подтвердила и Варшавская мэрия, сообщив, что в марше принимают участие "около миллиона человек".



Инициатором марша стал лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск.



Для участия в марше съехались со всех регионов Польши сотни тысяч участников.



Протестующие обвиняют ПиС в подрыве демократических институтов, особенно судебной системы, и в атаке на права женщин и меньшинств. Люди несли плакаты с лозунгами: "С нас достаточно, хотим перемен" и "Вместе у нас есть сила".



"Очнулся великан. Пусть там ни у кого наверху не будет иллюзий в рядах власти. Это изменение неизбежно, к лучшему", - сказал Дональд Туск во время"Марша миллионов сердец".



Туск также подчеркнул, что марш - это "большие перемены" и "возрождение", которое должно привести оппозицию к победе на выборах".



«Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства», — сказал Туск на митинге оппозиции.



Массовая поддержка оппозиции обострила ход избирательной кампании и может существенно повлиять на результаты голосования 15 октября когда в Польше пройдут выборы в парламент. Организаторы марша рассчитывают, что он станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей.



На выборах поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами будут "Право и справедливость" и "Гражданская платформа".