 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     02.10.2023 10:55

Около миллиона человек приняли участие в антиправительственном митинге в Варшаве в воскресенье

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Варшава  Польша  Марш миллионов  Туск  выборы  парламент 

2 октября — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 1 октября, за две недели до парламентских выборов в Польше, в центре Варшавы прошел марш, который стал крупнейшей манифестацией за всю историю Варшавы, сообщает издание Gazeta Wyborcza. Успех марша должен привести оппозицию к победе на выборах 15 октября, полагают организаторы марша.

По словам лидера польской оппозиции Дональда Туска, в воскресном марше, — акции протеста "Марш миллионов сердец" против правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), — который состоялся в польской столице, приняли участие более миллиона человек. Количество участников марша протеста, озвученное лидером польской оппозиции Дональдом Туском, подтвердила и Варшавская мэрия, сообщив, что в марше принимают участие "около миллиона человек".

Инициатором марша стал лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск.

Для участия в марше съехались со всех регионов Польши сотни тысяч участников.

Протестующие обвиняют ПиС в подрыве демократических институтов, особенно судебной системы, и в атаке на права женщин и меньшинств. Люди несли плакаты с лозунгами: "С нас достаточно, хотим перемен" и "Вместе у нас есть сила".

"Очнулся великан. Пусть там ни у кого наверху не будет иллюзий в рядах власти. Это изменение неизбежно, к лучшему", - сказал Дональд Туск во время"Марша миллионов сердец".

Туск также подчеркнул, что марш - это "большие перемены" и "возрождение", которое должно привести оппозицию к победе на выборах".

«Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства», — сказал Туск на митинге оппозиции.

Массовая поддержка оппозиции обострила ход избирательной кампании и может существенно повлиять на результаты голосования 15 октября когда в Польше пройдут выборы в парламент. Организаторы марша рассчитывают, что он станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей.

На выборах поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами будут "Право и справедливость" и "Гражданская платформа".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Варшава  Польша  Марш миллионов  Туск  выборы  парламент 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:23 Мнения Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям" — Боррель

10:55 В мире Около миллиона человек приняли участие в антиправительственном митинге в Варшаве в воскресенье

10:13 Происшествия Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Подмосковья

09:54 Общество Декан ВШЭ Виноградов указал на необходимость оформления статуса пенсионера

10:41 Город (Москва и область) Собянин поздравил москвичей с Международным днём старшего поколения

Актуальные материалы

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

14:21 Город (Москва и область) Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru