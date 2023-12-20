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В мире     22.12.2023 11:26

ООН выразила обеспокоенность приказом Израиля об эвакуации на юге Газы

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Теги:  ООН  Газа  эвакуация  Израиль 

22 декабря — Mossovetinfo.ru — ООН в четверг выразила обеспокоенность в связи с приказом Израильских военных в среду о немедленной эвакуации территории в секторе Газа, охватывающую около 20 процентов центральной и южной частей города Хан-Юнис.

До начала боевых действий здесь проживало около 111 тыс. человек. На данной территории также находятся 32 убежища, в которых разместились более 141 тыс. перемещенных лиц, большинство из них ранее были перемещены из северной части Газы. Об этом сообщил Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, подчеркнув также, что в секторе Газа нет безопасных районов и при этом основной удар приходится на гражданское население.

Число погибших палестинцев в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября достигло 20 тыс. человек.

Доступ к информации об эвакуации в Хан-Юнисе и другой ключевой информации затруднен из-за перебоев в телекоммуникациях и отсутствия электричества. Восьмой день подряд на большей части территории Газы по-прежнему не работают телекоммуникации.

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Теги: 
ООН  Газа  эвакуация  Израиль 

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