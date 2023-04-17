ООН высказала США обеспокоенность сообщениями о прослушивании Гутерриша - офис генсека

19 апреля. Mossovetinfo.ru - ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", - заявил Дюжаррик.



"Мы дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН", - подчеркнул представитель генсека.



Накануне The Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение секретные документы сообщила, что США прослушивали переговоры генсека всемирной организации. Эти файлы были среди тех, которые просочились в Сеть через чат Discord, куда их слил военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.