Другие материалы
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В мире
19.04.2023, 07:17
ООН высказала США обеспокоенность сообщениями о прослушивании Гутерриша - офис генсека
19 апреля. Mossovetinfo.ru - ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генер...
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В мире
18.04.2023, 18:40
Алиев: Армения должна официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
18 апреля. Mossovetinfo.ru - Армения, утверждавшая в свое время, что «Карабах – это Армения, и точка», сегодня должна по...
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В мире
17.04.2023, 08:23
Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня
17 апреля. Mossovetinfo.ru - В минувшую субботу Польша запретила ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 и...