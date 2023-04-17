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В мире     19.04.2023 07:17

ООН высказала США обеспокоенность сообщениями о прослушивании Гутерриша - офис генсека

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Теги:  ООН  США  генсек  подслушка  подслушивание 

19 апреля. Mossovetinfo.ru - ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", - заявил Дюжаррик.

"Мы дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН", - подчеркнул представитель генсека.

Накануне The Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение секретные документы сообщила, что США прослушивали переговоры генсека всемирной организации. Эти файлы были среди тех, которые просочились в Сеть через чат Discord, куда их слил военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

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Теги: 
ООН  США  генсек  подслушка  подслушивание 

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