Оппозиция в Польше после выборов имеет шанс сформировать правящую коалицию

17 октября — Mossovetinfo.ru — Официальные итоги парламентских выборов, представленные Государственной избирательной комиссией Польши после обработки 100% бюллетеней, показывают, что крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" получило 30,70% голосов, объединение "Третий путь" - 14,40%, партия "Левые" - 8,61%. Это позволяет оппозиции создать правящую коалицию.



Правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским лидирует, набрав 35,38%, но утратила большинство в парламенте Польши.

Государственная избирательная комиссия пока не дает официального распределения мест в Сейме.



Государственная избирательная комиссия сообщила, что явка на парламентских выборах составила 73,93 процента. Это означает, что был побит предыдущий рекорд явки на первых частично свободных парламентских выборах 1989 года.