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В мире
17.10.2023, 10:37
Оппозиция в Польше после выборов имеет шанс сформировать правящую коалицию
17 октября — Mossovetinfo.ru — Официальные итоги парламентских выборов, представленные Государственной избиратель...
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В мире
16.10.2023, 08:21
Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу
16 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опу...
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В мире
15.10.2023, 14:47
Президент Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди (Степанакерте) и ряде соседних городов
15 октября — Mossovetinfo.ru — 15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный ...