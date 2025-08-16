 
Актуальные темы: переговоры
В мире     16.08.2025 02:55

Основные заявления президента России Путина по итогам переговоров на Аляске

16 августа — Mossovetinfo.ru — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию (брифинг) на Аляске в Анкоридже, где прошел саммит, переговоры президентов.

В зале для брифинга были установлены две трибуны, два комплекта российских и американских флагов, а также синий фон с надписью «Стремление к миру».

По итогам первой части саммита Путин и Трамп выступили с заявлениями для прессы, после которых президент РФ предложил провести следующую встречу в Москве. Трамп назвал это возможным, хотя и допустил, что его будут за это критиковать.

ТАСС собрал основные заявления президента России.

Основные тезисы выступлений президентов России и США (по сообщениям ТАСС):

Оценка отношений РФ - США - Переговоры с Трампом были полезными и конструктивными: «Наши переговоры прошли в уважительной и конструктивной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными».

- Отношения РФ и США в последние годы скатились «до самой низкой точки со времен холодной войны»: «Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом».

- Двусторонний товарооборот РФ и США при Трампе стал повышаться, хотя пока и носит символический характер: «С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться, все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы».

- России и Соединенным Штатам есть что предложить друг другу в разных сферах от технологий до Арктики: «Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромной потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится взаимодействие и в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем».

Об украинском урегулировании
- Договоренности на Аляске «станут опорной точкой для решения украинской проблемы» и восстановления отношений РФ и США.
- Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее - трагедией и тяжелой болью.
- РФ заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису: «Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец».
- Россия готова работать над безопасностью Украины: «Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать».
- Достигнутое с Трампом понимание откроет дорогу к миру на Украине, надеется российский лидер.
- Если бы Трамп был президентом в 2022 году, войны с Украиной бы не было: «Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу (Джо Байдена – ред.) в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что «если бы я был президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле не случилось. Я подтверждаю это».
- К завершению конфликта на Украине удастся дойти «чем быстрее, тем лучше».

О соседских отношениях
- Проведение саммита между Россией и США на Аляске является логичным, поскольку обе страны являются соседями: «Вполне логично встретиться здесь, ведь наши страны, хоть их разделяют океаны, - близкие соседи».

- Россия признательна США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске: «На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии (во время перегона в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза - прим. ТАСС).
Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно».

По итогам брифинга Трамп и Путин пожали друг другу руки.

Во время пресс-конференции в Анкоридже, штат Аляска, президент России Владимир Путин призвал украинских и европейских лидеров не вмешиваться, сообщило CNN.

«Мы ожидаем, что Киев и европейские столицы воспримут всё это конструктивно и не будут создавать никаких препятствий, не будут пытаться сорвать наметившийся прогресс с помощью провокаций и закулисных интриг», — сказал он.

Президент Дональд Трамп заявил, что после сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске ему предстоит сделать несколько звонков, в том числе в НАТО, президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим соответствующим должностным лицам.

«Я собираюсь сделать несколько телефонных звонков и рассказать им, что произошло», — заявил Трамп журналистам после разговора с Путиным, — сообщило CNN.

15 августа вечером «Президент России прибыл на объединённую военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главу Российского государства встретил Президент США Дональд Трамп. Лидеры прошли по ковровой дорожке вдоль строя почётного караула. Состоялось также совместное фотографирование Президентов, во время которого над ними пролетели бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырёх истребителей F-22», сообщила пресс-служба Кремля».
Путин, Трамп, Анкоридж, Аляска, переговоры, красная дорожка
Фото: пресс-служба Кремля, РИА «Новости»

