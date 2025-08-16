16 августа — Mossovetinfo.ru — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию (брифинг) на Аляске в Анкоридже, где прошел саммит, переговоры президентов.
В зале для брифинга были установлены две трибуны, два комплекта российских и американских флагов, а также синий фон с надписью «Стремление к миру».
По итогам первой части саммита Путин и Трамп выступили с заявлениями для прессы, после которых президент РФ предложил провести следующую встречу в Москве. Трамп назвал это возможным, хотя и допустил, что его будут за это критиковать.
ТАСС собрал основные заявления президента России.
Основные тезисы выступлений президентов России и США (по сообщениям ТАСС
):
Оценка отношений РФ - США - Переговоры с Трампом были полезными и конструктивными: «Наши переговоры прошли в уважительной и конструктивной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными».
- Отношения РФ и США в последние годы скатились «до самой низкой точки со времен холодной войны»: «Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом».
- Двусторонний товарооборот РФ и США при Трампе стал повышаться, хотя пока и носит символический характер: «С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться, все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы».
- России и Соединенным Штатам есть что предложить друг другу в разных сферах от технологий до Арктики: «Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромной потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится взаимодействие и в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем».
Об украинском урегулировании
- Договоренности на Аляске «станут опорной точкой для решения украинской проблемы» и восстановления отношений РФ и США.
- Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее - трагедией и тяжелой болью.
- РФ заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису: «Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец».
- Россия готова работать над безопасностью Украины: «Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать».
- Достигнутое с Трампом понимание откроет дорогу к миру на Украине, надеется российский лидер.
- Если бы Трамп был президентом в 2022 году, войны с Украиной бы не было: «Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу (Джо Байдена – ред.) в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что «если бы я был президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле не случилось. Я подтверждаю это».
- К завершению конфликта на Украине удастся дойти «чем быстрее, тем лучше».
О соседских отношениях
- Проведение саммита между Россией и США на Аляске является логичным, поскольку обе страны являются соседями: «Вполне логично встретиться здесь, ведь наши страны, хоть их разделяют океаны, - близкие соседи».
- Россия признательна США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске: «На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии (во время перегона в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза - прим. ТАСС).
Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно».
По итогам брифинга Трамп и Путин пожали друг другу руки.
Во время пресс-конференции в Анкоридже, штат Аляска, президент России Владимир Путин призвал украинских и европейских лидеров не вмешиваться, сообщило CNN.
«Мы ожидаем, что Киев и европейские столицы воспримут всё это конструктивно и не будут создавать никаких препятствий, не будут пытаться сорвать наметившийся прогресс с помощью провокаций и закулисных интриг», — сказал он.
Президент Дональд Трамп заявил, что после сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске ему предстоит сделать несколько звонков, в том числе в НАТО, президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим соответствующим должностным лицам.
«Я собираюсь сделать несколько телефонных звонков и рассказать им, что произошло», — заявил Трамп журналистам после разговора с Путиным, — сообщило CNN.
15 августа вечером «Президент России прибыл на объединённую военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главу Российского государства встретил Президент США Дональд Трамп. Лидеры прошли по ковровой дорожке вдоль строя почётного караула
. Состоялось также совместное фотографирование Президентов, во время которого над ними пролетели бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырёх истребителей F-22», сообщила пресс-служба Кремля».
Фото: пресс-служба Кремля, РИА «Новости»