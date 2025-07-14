Отказ Евросоюза от топлива из России предусматривает соглашение США и ЕС по базовой ставке пошлин

28 июля — Mossovetinfo.ru — Страны Евросоюза откажутся от российских нефти и газа к 2027 году и Европа в течение трех лет купит у США энергоносители на $750 млрд. Это декларируется в соглашении США и ЕС объявленном накануне после встречи Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.



Соглашение предусматривает, что базовая ставка пошлин составит 15%, а не обещанные ранее Трампом 30%. Также страны ЕС инвестируют в американскую экономику $600 млрд в ближайшие три года.



Заключенное в воскресенье рамочное соглашение с Европейским союзом предотвратило разрушительную торговую войну между сторонами.



США и Европейский союз договорились о сделке, согласно которой ЕС будет вынужден ввести 15-процентные пошлины на большую часть своего экспорта, включая автомобили.

По словам представителя США, ставка в 15% вступит в силу 1 августа.



По словам высокопоставленных чиновников США, соглашение не распространяется на экспорт стали и алюминия из ЕС, на который по-прежнему будут распространяться 50-процентные пошлины.



О сделке объявили президент Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что она принесёт «стабильность» и «предсказуемость».



Глава исполнительного органа ЕС заявила позже на пресс-конференции, что ставка в 15% будет единой для всех, не будет суммироваться с отраслевыми тарифами и будет распространяться на лекарства, микросхемы и автомобили. Пошлины на металлы «будут снижены, и будет введена система квот», — сказала она, отмечает Bloomberg.



Фон дер Ляйен, добавив, что общую ставку «не стоит недооценивать, но это лучшее, что мы могли получить».



Также Трамп заявил что Европа откроет рынки стран для торговли с США без пошлин и закупить «огромное количество» военной техники.



По словам Трампа, целями были увеличение производства в США и расширение доступа американских экспортёров на европейский рынок.



Эксперты отмечают, что результате введения 15-процентной пошлины на товары из ЕС, ввозимые в США, американские потребители в долгосрочной перспективе столкнутся с повышением цен.