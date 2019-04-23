23 апреля. Mossovetinfo.ru – Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке, сообщает информационное агентство Amaq.



Серия взрывов произошла на Шри-Ланке 21 апреля в канун католической Пасхи. Взрывы произошли в католических церквях страны. В результате террористической атаки погиб 321 человек, 521 человек пострадал. Власти задержали 40 подозреваемых в причастности к террористической атаке.