23 апреля. Mossovetinfo.ru – Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке, сообщает информационное агентство Amaq.
Серия взрывов произошла на Шри-Ланке 21 апреля в канун католической Пасхи. Взрывы произошли в католических церквях страны. В результате террористической атаки погиб 321 человек, 521 человек пострадал. Власти задержали 40 подозреваемых в причастности к террористической атаке.
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