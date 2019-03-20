20 марта. Mossovetinfo.ru – Парламент Казахстана на совместном заседании двух палат в среду внес изменения в конституцию страны, согласно которым город Астана будет переименован в Нурсултан.
С предложением переименовать Астану в Нурсултан выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Переименование города («Астана» в переводе с казахского – столица) направлено на увековечивание памяти первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который во вторник, 19 марта подал в отставку. Согласно конституции, полномочия президента до следующих выборов перешли к Токаеву, который занимал пост председателя сената Казахстана. Сегодня Токаев принес присягу в качестве нового президента Казахстана.
Изменения в конституцию будут направлены на подпись новому президенту страны. Ранее в Казахстане неоднократно звучали предложения о переименовании Астаны в Нурсултан, однако Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, отклонял эти инициативы и заявил, что даже если парламент страны примет закон о переименовании, то он, как президент страны, наложит на него вето.
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