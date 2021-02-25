 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     25.02.2021 12:56

Пашинян уволил главу Генштаба Армении, который требовал его отставки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Аремения  Никола Пашинян  Генштаб  отставка 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Армении Оника Гаспаряна, после того, как Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна.

Ранее стало известно, что Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна, после того, какпремьер-министр отправил в отставку первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Решение Пашиняна армянские военные «антигосударственным и безответственным шагом». Кроме того, Генштаб предостерег Пашиняна от использования силы против своего народа.

Пашинян на своей странице в Facebook назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выйти на Площадь Республики.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Аремения  Никола Пашинян  Генштаб  отставка 

Возврат к списку

Лента новостей

13:24 Общество Мосгорсуд оставил Любовь Соболь под домашним арестом

12:56 В мире Пашинян уволил главу Генштаба Армении, который требовал его отставки

12:46 В России Переход на новые правила прохождения ТО отложили до 1 октября

11:54 В мире Армия Армении потребовала отставки Пашиняна

11:02 Город (Москва и область) В московском метро установят новую систему слежения - СМИ

Актуальные материалы

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru