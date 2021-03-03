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В мире     03.03.2021 13:14

Паспорта вакцинации в Евросоюзе введут через несколько месяцев - Bloomberg

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Теги:  Евросоюз  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Паспорта вакцинации в Евросоюзе введут не раньше, чем через несколько месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Сообщается, что в данный момент ЕС работает над созданием цифровой платформы, которая бы облегчила аутентификацию паспортов вакцинации, на ее создание может потребоваться от двух до четырех месяцев.

До конца марта страны-челны ЕС должны представить свои замечания по этому вопросу, кроме того, им предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от коронавируса.

Все эти факторы грозят срывом туристического сезона в Евросоюзе в 2021 году, сообщает агентство.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что лидеры Евросоюза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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Теги: 
Евросоюз  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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